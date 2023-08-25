Консольный релиз хоррора Phasmophobia отложен до октября ©

Компания Kinetic Games объявила о задержке консольного релиза Phasmophobia на несколько месяцев.

В своем сообщении в Twitter сегодня студия сообщила, что "недавний пожар" в офисном здании, а также "непредвиденные проблемы с разработкой" привели к задержке консольной версии.

Первоначально консольные версии Phasmophobia должны были выйти в августе, вскоре после выхода обновления Ascension на ПК.

Однако теперь игра будет выпущена на консолях "в течение недели, предшествующей Хэллоуину в октябре этого года". По словам представителей Kinetic Games, такая задержка даст студии время "довести все до совершенства и отладить".

Перенос даты релиза ближе к Хэллоуину, по крайней мере, имеет определенный смысл: это же Phasmophobia, так что чем более жуткая дата релиза, тем лучше.

Kinetic также не сообщает никаких подробностей относительно "непредвиденных проблем с разработкой"; неясно, возникли ли они непосредственно в результате упомянутого пожара или же Kinetic уже столкнулась с чем-то, не связанным с этим.