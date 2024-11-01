Кооперативный хоррор Phasmophobia достиг продаж в 20 миллионов копий на всех платформах

В канун Дня всех святых Kinetic Games поделилась поистине знаменательными новостями. Phasmophobia уже превысила 20 миллионов проданных копий по всему миру в Steam, PS5/PS VR2 и Xbox Series X|S.

Изначально детище сольного разработчика Дэниела Найта, Phasmophobia вышла в ранний доступ в Steam в сентябре 2020 года и вскоре стала феноменом. Всего несколько дней назад, 29 октября 2024 года, Kinetic Games запустила Phasmophobia в ранний доступ на консолях и за это время уже продала 250 000 копий.

Мы в полном восторге от того, что Phasmophobia достигла этой невероятной отметки в более чем 20 миллионов проданных копий. Путешествие было просто потрясающим, и все это благодаря нашему преданному сообществу игроков, которые продолжают делиться своей страстью к игре. Мы рады продолжать расширять возможности Phasmophobia и с нетерпением ждем, что принесет нам будущее.

— сказал Дэниел Найт, управляющий директор и ведущий разработчик

Phasmophobia доступна в раннем доступе на ПК в Steam, PS5, PS VR2 и Xbox X/S.