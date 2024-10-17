Кооперативный хоррор Phasmophobia выйдет в раннем доступе для PS5, PS VR2 и Xbox Series 29 октября

Версия раннего доступа кооперативной психологической хоррор-игры для четырех игроков Phasmophobia выйдет на PlayStation 5 с поддержкой PlayStation VR2 и Xbox Series 29 октября по цене, объявил разработчик Kinetic Games.

Генеральный директор и ведущий разработчик Kinetic Games Дэниел Найт сказал в пресс-релизе:

Мы так рады видеть, что Phasmophobia выходит в ранний доступ для консолей. Сообщество просило консольные версии и немного подождало, пока это произойдет. Команда разработчиков Kinetic Games работала исключительно усердно, чтобы воплотить эту просьбу в реальность.

Phasmophobia впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam 18 сентября 2020 года. Как было объявлено сегодня, с тех пор было продано более 20 миллионов копий игры по всему миру.

Phasmophobia — это кооперативная онлайн-игра в жанре психологического хоррора для четырех игроков. Вы и ваша команда исследователей паранормальных явлений попадете в места с привидениями, наполненные паранормальной активностью, и попытаетесь собрать как можно больше доказательств. Используйте свое оборудование для охоты за привидениями, чтобы найти и записать доказательства, которые можно продать команде по их устранению.