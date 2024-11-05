"Мы не хотим вводить в игру охотников за привидениями": авторы Phasmophobia высказались о кроссоверных DLC

Разработчики Phasmophobia из студии Kinetic Games не планируют добавлять в игру кроссоверный контент с лицензированными персонажами, несмотря на просьбы фанатов. В интервью VideoGamer программист Бен Лавендер и маркетинговый менеджер Асим Танвир объяснили, что команда не стремится встраивать в игру известные IP, такие как «Охотники за привидениями», хотя в будущем они не исключают такой возможности.

По словам Танвира, запросы от сообщества поступают, но важно сохранить уникальную атмосферу Phasmophobia. Лицензионные персонажи могут нарушить тональный баланс игры. «Мы не хотим вводить настоящих Охотников за привидениями, это не тот сдвиг, который нам нужен», — отметил он, добавив, что некоторые IP могли бы лучше вписаться в атмосферу игры.

Тем не менее, команда не отвергает идею кроссоверов в будущем, если найдутся подходящие IP, которые поддержат атмосферу Phasmophobia. Kinetic Games сосредоточены на выполнении текущей дорожной карты до версии 1.0, но оставляют возможность для изменений.

Таким образом, фанаты могут продолжать следить за развитием Phasmophobia, но пока им не стоит ждать появления лицензированных охотников или призраков из известных франшиз.