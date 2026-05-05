Обновление Phasmophobia 0.17 - вышло. Добавлены косметика и десятки мелочей, которых так не хватало

"Welcome back!" (c)
"Обновление персонажа игрока" 0.17.0.0 для Phasmophobia уже доступно в Steam.
Но двенадцать персонажей разного пола и разноцветные свитерочки - это на самом деле не главная, но приятная фишечка обновления.
Присмотримся внимательнее к списку изменений обновления.
В первую очередь, добавки:
- Больше никаких побегушек до грузовика, психику проверить, потому, что добавлены наручные часы с функцией проверки психики.
- Больше никаких перетягиваний дверей потому, что у дверей теперь есть физика, толкни - и она откроется/закроется.
- Вдобавок к специальному слоту инвентаря для спичек/зажигалок из прошлых крупных патчей, в этом обновлении стало можно брать фонарик в левую руку. Что апает обычных игроков до уровня игроков в VR-версию (которые, напомню, могут брать любые предметы в обе руки). NB: чтобы выбросить фонарь, освободите правую руку и нажмите "бросить". Свечки и источники ультрафиолета в левую руку брать пока нельзя...
- Больше никаких выяснений отношений на тему, кто что взял, поскольку переносимые причиндалы теперь отображаются на модели персонажа. Игроки VR же лишились "пояса" и теперь могут вешать предметы прямо на себя. Памятка для троллей: поджигать чужие пучки травы-пугайки-от-призраков стало нельзя чуть ли не год назад, уймитес.
- Лично для стримера Insym, лимит на количество уровней Престижа поднят до 4000. Награды за уровни Престижа сверх 20 не предусмотрены. Пока что.
- И прочий QoL, сплошные перемены к лучшему, которых игроки так долго ждали.
Исправления также радуют:
- Джинны больше не воруют психику у персонажей этажом выше и ниже.
- Райчу теперь корректно перестают охотиться при более высоком значении психики, если убрать валидные для его особенности предметы экипировки.
- Обезьянья Лапка теперь корректно работает на раздвижные двери в Тюрьме.
- Просто прорва мелких исправлений для VR-варианта игры.
- И не только!
Конечно же, ВСЕ проблемы за один патч решить нереально.
Патч с хотфиксами для 0.17 запланирован на 12 мая. Список известных проблем вписан в новость-первоисточник, пополняется.
В честь выхода обновления, на twitch.tv проходит раздача Twitch Drops, за два часа просмотра валидных стримов игроки получат топик в стиле "Первосвященница".
Не забудьте перед просмотром привязать к игре учётную запись twitch.tv , это делается нетипичным способом из самой игры.