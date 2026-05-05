Обновление Phasmophobia 0.17 - вышло. Добавлены косметика и десятки мелочей, которых так не хватало

"Обновление персонажа игрока" 0.17.0.0 для Phasmophobia уже доступно в Steam.

Но двенадцать персонажей разного пола и разноцветные свитерочки - это на самом деле не главная, но приятная фишечка обновления.

Присмотримся внимательнее к списку изменений обновления.

В первую очередь, добавки:

Больше никаких побегушек до грузовика, психику проверить, потому, что добавлены наручные часы с функцией проверки психики. Больше никаких перетягиваний дверей потому, что у дверей теперь есть физика, толкни - и она откроется/закроется. Вдобавок к специальному слоту инвентаря для спичек/зажигалок из прошлых крупных патчей, в этом обновлении стало можно брать фонарик в левую руку. Что апает обычных игроков до уровня игроков в VR-версию (которые, напомню, могут брать любые предметы в обе руки). NB: чтобы выбросить фонарь, освободите правую руку и нажмите "бросить". Свечки и источники ультрафиолета в левую руку брать пока нельзя... Больше никаких выяснений отношений на тему, кто что взял, поскольку переносимые причиндалы теперь отображаются на модели персонажа. Игроки VR же лишились "пояса" и теперь могут вешать предметы прямо на себя. Памятка для троллей: поджигать чужие пучки травы-пугайки-от-призраков стало нельзя чуть ли не год назад, уймитес. Лично для стримера Insym, лимит на количество уровней Престижа поднят до 4000. Награды за уровни Престижа сверх 20 не предусмотрены. Пока что. И прочий QoL, сплошные перемены к лучшему, которых игроки так долго ждали.

Исправления также радуют:

Джинны больше не воруют психику у персонажей этажом выше и ниже.

Райчу теперь корректно перестают охотиться при более высоком значении психики, если убрать валидные для его особенности предметы экипировки.

Обезьянья Лапка теперь корректно работает на раздвижные двери в Тюрьме.

Просто прорва мелких исправлений для VR-варианта игры.

И не только!

Конечно же, ВСЕ проблемы за один патч решить нереально.

Патч с хотфиксами для 0.17 запланирован на 12 мая. Список известных проблем вписан в новость-первоисточник, пополняется.

В честь выхода обновления, на twitch.tv проходит раздача Twitch Drops, за два часа просмотра валидных стримов игроки получат топик в стиле "Первосвященница".

Не забудьте перед просмотром привязать к игре учётную запись twitch.tv , это делается нетипичным способом из самой игры.