Обновленные ID-карты и новые гаджеты - Авторы Phasmophobia поделились некоторыми деталями о будущем патче ©

Разработчики из Kinetic Games вернулись со свежими подробностями о нескольких нововведениях, которые могут появиться вместе с грядущим патчем для кооперативного хоррора Phasmophobia. В первую очередь они рассказали об обновленных ID-картах игрока. Теперь они будут более интерактивными, ведь вы сможете их видоизменять так, как велит душа. Также в верхнем углу будет отображаться платформа пользователя.

Кроме того, охотники за призраками получат новые гаджеты в виде параболических микрофонов. Всего их планируется три вида:

Микрофон первого уровня - это небольшой, доступный по цене параболический микрофон. Включив его игрок получает наушники, заглушающие все лишние звуки вокруг него. Когда параболический микрофон обнаруживает шум на дальнем расстоянии, он проигрывается через наушники, позволяя игроку слышать его более четко.

Микрофон второго уровня - улучшенная версия с добавлением небольшого дисплея. Благодаря крупной чаше и более сильному датчику, это устройство может обнаруживать звуки на большем расстоянии и показывать определенное значение громкости для каждого звука.

Микрофон третьего уровня добавляет еще больше возможностей. С помощью новой технологии может визуально показать точное местоположение звука на своем дисплее. Кроме того, каждая отдельная звуковая точка на экране будет отображать свою громкость.

По словам авторов, это лишь некоторые запланированные нововведения, поэтому в скором времени они расскажут еще больше подробностей о грядущих обновлениях.