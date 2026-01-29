Phasmophobia готовится к версии 1.0: авторы раскрыли планы на 2026 год

Студия Kinetic Games представила подробную дорожную карту Phasmophobia на 2026 год, назвав его одним из ключевых этапов в истории кооперативного хоррора. Главным событием станет релиз версии 1.0, который разработчики считают самым значимым моментом со времён выхода игры в ранний доступ в 2020 году.

Первое крупное обновление запланировано на первый квартал 2026-го и будет посвящено переработке персонажей игроков. Охотники за привидениями получат новые модели и улучшенные анимации, включая смену снаряжения, смерть и воскрешение. Появится лекарство третьего уровня для поддержания рассудка, а также бесплатные косметические предметы для кастомизации.

Запуск версии 1.0 состоится одновременно на всех платформах и включит масштабное обновление, ранее известное как Horror 2.0. Игроков ждут новые призраки, дополнительные механики и неожиданные элементы, которые должны сделать расследования ещё напряжённее.

В 2026 году Phasmophobia также выйдет на Nintendo Switch 2, а на всех платформах появится обновление движка Unity 6 и сетевой части, что обеспечит более плавный и стабильный игровой процесс. Кроме того, разработчики переработают карты Tanglewood и 13 Willow Street, добавив новые взаимодействия и скрытые тайны.

Среди других планов — новая карта, разовое событие и возвращение популярных сезонных активностей, включая Cursed Hollow, Crimson Eye и Winter’s Jest. Сейчас Phasmophobia доступна в раннем доступе на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.