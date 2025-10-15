Phasmophobia готовится выйти на свет: версия 1.0 принесёт офлайн-режим, новые модели и обновлённую атмосферу ужаса

Кооперативный хоррор Phasmophobia, ставший культовой игрой для любителей паранормального, готовится к долгожданному релизу версии 1.0. После пяти лет в раннем доступе студия Kinetic Games объявила, что финальный этап разработки начался, а впереди — масштабные обновления, способные кардинально улучшить игровой опыт.

Создатель проекта Дэниел Найт рассказал, что команда намерена сделать игру максимально реалистичной и глубоко погружающей:

«Мы всё ещё в раннем доступе, но движемся к релизу 1.0. Планируем добавить больше реализма и атмосферности. Следующее крупное обновление полностью переработает модели персонажей и анимации».

Phasmophobia заметно эволюционировала с момента запуска. Исчезли смешные, но ломающие атмосферу баги — вроде прыжков на столы или блокировки дверей. Вместо этого разработчики сосредоточились на деталях: обновили карты, переработали систему улик в обновлении Chronicle и добавили новых призраков с уникальным поведением.

Одним из главных нововведений станет офлайн-режим — впервые играть можно будет без подключения к интернету. Найт подчёркивает, что команда не хочет превращать проект в live-сервис и стремится сохранить его независимость.

В настоящее время в Phasmophobia проходит ежегодное Хэллоуинское событие, которое продлится до 31 октября. Игроков ждут совместные миссии, испытания и редкие внутриигровые награды.

За пять лет игра продалась тиражом более 20 миллионов копий и породила целое направление кооперативных хорроров. «Пять лет пролетели мгновенно, — признаётся Найт. — До этого я работал над проектом ещё пять лет, так что это уже десятилетие моей жизни. Мы не планируем останавливаться: Phasmophobia будет развиваться и после релиза 1.0».

Похоже, впереди игроков ждёт не просто обновление, а новое рождение одного из самых атмосферных хорроров десятилетия.