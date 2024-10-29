Phasmophobia нацелена на 4K/60 FPS на консолях и имеет режим 120 FPS на Xbox Series X

После неоднократных задержек Phasmophobia наконец-то добралась до консолей. Разработчики Kinetic Games раскрыли подробности технических особенностей кооперативного хоррора на новых платформах.

Как на PS5, так и на Xbox Series X/S, есть два режима, оба нацелены на 4K/60 FPS, предположительно, с более низким собственным разрешением в режиме производительности. Между тем, Xbox Series X также имеет опцию 120 FPS, которая недоступна на PS5.

На Xbox Series S Phasmophobia будет работать в разрешении 1080p и 60 FPS, другие графические режимы недоступны. Наконец, на PlayStation VR2 игра будет работать в собственном разрешении 2000×2400 на глаз, с частотой обновления 60 Гц и частотой репроекции 120 Гц.