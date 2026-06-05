Phasmophobia откатила спорные изменения: призраки снова ускоряются, а VR-игрокам вернули привычный интерфейс

Kinetic Games выпустила новое обновление для Phasmophobia, которое стало одновременно и «исправляющим», и откатывающим часть недавних спорных изменений. Похоже, разработчики услышали сообщество: после обновления Player Character Update жалоб накопилось настолько много, что без обратных правок уже было не обойтись.

Главное изменение — возврат старой системы ускорения призраков во время охоты. Ранее поведение духов пытались переработать, но игроки довольно быстро раскритиковали нововведение, посчитав его менее предсказуемым и хуже сбалансированным. Теперь, по сути, игра возвращается к более привычной и «читаемой» модели — и это выглядит как редкий пример, когда студия не упрямится, а реально корректирует курс.

Ещё одно заметное изменение касается VR: разработчики вернули систему пояса для предметов, позволяя игрокам самим выбирать расположение журнала и рации — на поясе или плече. Для VR-аудитории это не просто косметика, а вопрос удобства и погружения, и в этом плане решение выглядит вполне логичным.

Патч также закрывает ряд серьёзных багов: призрак Кормос больше не убивает игроков сквозь этажи и стены, исправлены зависания из-за Spirit Box, а также ошибки мультиплеера, текстового ввода и работы предметов вроде доски Уиджи.

Однако идеальной стабильности пока нет. Разработчики отдельно подтвердили проблемы с голосовым чатом и распознаванием речи — ключевой механикой Phasmophobia, без которой хоррор буквально теряет половину атмосферы. Исправление уже в работе, а планы на дальнейшие обновления обещают раскрыть позже в этом месяце.

На фоне всего этого Phasmophobia выглядит как игра, которая всё ещё активно «допиливается» вместе с сообществом — и, честно говоря, в жанре кооперативных хорроров это скорее плюс, чем минус.