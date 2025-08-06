Phasmophobia отправляет охотников за привидениями в неоновый кошмар - встречайте карту Nell's Diner

Phasmophobia не стоит на месте — кооперативный хоррор от Kinetic Games продолжает развиваться, на этот раз приглашая игроков на ужин в новом месте… где скорее всего вы станете блюдом. Обновление добавит в игру карту Nell’s Diner — классическую американскую закусочную с неоновой вывеской, вафлями, и — как положено — привидениями за каждым углом.

Внешне Nell’s Diner кажется уютным местом: теплый свет, ретро-атмосфера, запах виртуального бекона. Но не стоит расслабляться — внутри 13 комнат, почти в каждой из которых может прятаться что-то недружелюбное. Несмотря на компактные размеры, карта обещает стать одной из самых напряжённых: здесь нет места для манёвра, зато полно возможностей для неожиданных встреч в узких проходах.

Обновление также включает переработку классической карты Grafton Farmhouse, но именно закусочная уже сейчас вызывает восторг у фанатов — благодаря уникальному сеттингу и атмосфере. Разработчики пообещали, что Nell’s Diner лишь часть большего — осенью Phasmophobia отметит своё пятилетие, и Kinetic Games готовят масштабное обновление.

Дата открытия Nell’s Diner пока не объявлена, но разработчики уверяют: ждать осталось недолго. Так что готовьтесь — совсем скоро вы будете высматривать не вафли, а силуэты в темноте.