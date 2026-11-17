Kinetic Games объявила дату выхода Resonance — одного из крупнейших обновлений Phasmophobia. Оно появится 24 ноября и объединит новый контент с переходом на Unity 6. Игроков ждут дополнительные инструменты для расследований, расширенные возможности голосового управления призраками, переработанное освещение и множество технических исправлений. По словам разработчиков, это важный этап подготовки игры к полноценному релизу версии 1.0, который теперь запланирован на конец 2027 года.

Одним из главных нововведений станут биолокационные прутья — новое оборудование для поиска костей на картах. Инструмент особенно пригодится на крупных локациях вроде Brownstone High School, где обнаружить нужный объект бывает непросто. Точность зависит от уровня снаряжения: первый вариант указывает лишь примерное направление, а третий позволяет определить даже этаж, на котором находится кость.

Изменится и звуковой датчик. Разработчики переработали интерфейс его карты, чтобы игрокам было проще определять источник шума. Значки будут различать продолжительные и разовые звуки, а скорость перемещения источника поможет распознавать тип призрака. Правда, датчик будет учитывать только звуки на одном этаже с игроком.

Ещё одно важное улучшение касается распознавания речи. Теперь охотники смогут отдавать призракам конкретные команды: например, просить их открывать двери, переключать выключатели, бросать предметы или подавать другие знаки присутствия. Все доступные фразы появятся в Журнале, чтобы игрокам не приходилось подбирать команды наугад. Эти возможности будут доступны и тем, кто использует текстовый режим распознавания голоса.

Resonance также позволит самостоятельно формировать случайный набор карт. Можно будет выбрать несколько локаций, из которых игра затем определит место следующего расследования, а специальные кнопки помогут быстро отобрать небольшие, средние или крупные карты.

Переход на Unity 6 должен улучшить стабильность и производительность Phasmophobia, а также исправить множество ошибок, включая распространённые вылеты и утечки памяти. Разработчики переработали освещение, чтобы сделать его реалистичнее, добавили новые графические настройки и параметры качества, а для VR предусмотрели дополнительные настройки адаптации изображения. Отдельно появятся восемь вариантов цветокоррекции для людей с различными формами дальтонизма.

Наконец, обновление введёт новую систему предупреждений за нарушение правил поведения. Вместо немедленной блокировки игроки в большинстве случаев сначала получат уведомление о нарушении. Исключением станут особенно серьёзные проступки, за которые по-прежнему можно получить бан без предупреждения. Кроме того, пользователи смогут узнать, привела ли их жалоба на другого игрока к каким-либо мерам.

Таким образом, Resonance не ограничится добавлением нескольких инструментов: Kinetic Games одновременно обновляет техническую основу Phasmophobia и пересматривает ряд ключевых систем расследования. Полные примечания к патчу разработчики опубликуют непосредственно в день выхода обновления.