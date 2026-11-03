Phasmophobia перейдёт на Unity 6 в конце ноября: обновление Resonance улучшит игру и добавит новые механики

В конце ноября Phasmophobia получит крупное обновление Resonance, которое станет одним из важных этапов подготовки игры к полноценному релизу. Разработчики не только добавят новые возможности для охоты на призраков, но и переведут проект на Unity 6. Переход на новую версию движка должен повысить производительность и стабильность, а также устранить ряд технических проблем, включая распространённые вылеты и утечки памяти.

Среди игровых нововведений — расширенные функции датчика звука. Его карта сможет различать одиночные и повторяющиеся шумы, а также помогать определять тип призрака по скорости передвижения. Улучшится и голосовое распознавание: теперь игроки смогут просить потусторонних обитателей взаимодействовать с дверями, переключателями и другими предметами. Те же команды будут доступны через текстовый режим, а полный список фраз появится в игровом журнале.

Ещё одним дополнением станет возможность самостоятельно собирать случайный пул карт, выбирая локации по размеру. Техническая часть обновления затронет освещение и графические настройки: появятся новые параметры качества теней и режимы цветовой коррекции для игроков с нарушениями цветового зрения. Кроме того, Phasmophobia получит поддержку Xbox Play Anywhere, позволяющую запускать приобретённую версию игры на других совместимых устройствах.

Отдельно Kinetic Games готовит масштабную переработку внешности персонажей. Она включит более 30 новых косметических предметов, дополнительные цвета и текстуры, а также обновлённый магазин кастомизации. Впрочем, эти изменения не успеют к выходу Resonance. Позднее в этом году разработчики также обновят карту 42 Edgefield Road.

Все перечисленные улучшения станут частью подготовки к версии 1.0, полноценный релиз которой запланирован на конец 2027 года.