Phasmophobia получила крупное обновление с переработкой одной из карт

В Phasmophobia вышло обновление 0.12.0.1, в котором фанаты наконец получили реконструированную ферму Bleasdale — одну из старейших карт игры. Помимо обновлённой планировки и улучшенной визуальной составляющей, разработчики добавили интерактивные объекты для призраков, чувствительные к движению светильники и новые источники света, управляемые переключателями.

Кроме этого, обновление исправило ряд ошибок, включая баги с белыми блоками на экране и застревание персонажей. Это улучшение последовало за февральским патчем, который добавил распознавание голоса на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

В 2025 году разработчики планируют ещё два крупных обновления. В игру добавят новые модели персонажей и систему "Хроника" с звукозаписывающим устройством. Ожидаются также сезонные события и новая карта.

В 2026 году Phasmophobia выйдет из раннего доступа, получив обновление Horror 2.0, переработанные карты и новый контент.