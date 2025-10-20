Phasmophobia приглашает на ужин с призраками - представлена новая карта Nell's Diner

Разработчики хоррора Phasmophobia показали новый трейлер, посвящённый локации Nell’s Diner. Карта станет доступна 11 ноября и перенесёт игроков в атмосферную американскую закусочную, где за каждым столиком может скрываться нечто потустороннее. Игрокам предстоит обследовать не только главный зал, но и кухню с несколькими офисными помещениями. Пространство здесь ограничено, поэтому любое неосторожное движение может стоить жизни.

Phasmophobia, находящаяся в раннем доступе с 2020 года, продолжает активно развиваться и удерживает внимание аудитории. Финальный релиз запланирован на 2026 год, а тем временем студия работает над экранизацией и даже готовит сиквел. Интерес к игре не ослабевает: к июлю 2025-го её тираж превысил 25 миллионов копий. Недавно в Phasmophobia стартовал хэллоуинский ивент Crimson Eye, идеально подогревающий атмосферу перед грядущим обновлением.