Phasmophobia выйдет из раннего доступа в 2026 году вместе с крупным обновлением Horror 2.0

Кооперативный хоррор Phasmophobia, ставший культовым среди любителей паранормальных расследований, наконец-то получил ориентировочный срок выхода из раннего доступа. По словам арт-директора Kinetic Games Кори Диксона, версия 1.0 может выйти в 2026 году — одновременно с масштабным обновлением Horror 2.0, которое разработчики считают ключевой вехой в развитии проекта.

По замыслу студии, это обновление сделает игру «полнофункциональной» и завершённой с точки зрения задумки авторов. Однако выход из раннего доступа не станет финальной точкой — Kinetic Games продолжит поддерживать проект, добавляя новые карты, перерабатывая старые и расширяя контент. «После Horror 2.0 игра будет казаться законченной, но мы всё равно планируем вносить улучшения», — подчеркнул Диксон.

Он отметил, что точную дату завершения назвать сложно. Сообщество Phasmophobia активно предлагает идеи, и многие из них находят путь в финальную версию. Это замедляет процесс, но делает проект богаче. «Мы хотим довести игру до того состояния, когда будем полностью довольны результатом. Думаю, мы просто почувствуем момент, когда проект станет таким, каким его задумывал Дэн Найт с самого начала», — добавил он.

Любопытно, что разработчики не исключают создание Phasmophobia 2. Хотя никаких конкретных планов нет, Диксон признался, что у команды накопились идеи, которые можно было бы реализовать в новой части. «Есть вещи, которые мы сделали бы иначе, начни мы всё с нуля. Так что нельзя сказать, что продолжение исключено», — отметил он.

В ближайших планах Kinetic Games — развитие проекта до конца 2025 года: игроки получат новую карту, а старые локации пройдут серьёзную переработку. Сегодня Phasmophobia доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S, включая поддержку SteamVR и PlayStationVR2.

Похоже, что впереди у Phasmophobia ещё долгий путь — но фанатам это только на руку. Ведь чем дольше разработчики работают над игрой, тем страшнее и интереснее становится охота на призраков.