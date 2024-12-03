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Phasmophobia 18.09.2020
Экшен, Выживание, Ужасы, Стелс, Инди, От первого лица, Виртуальная реальность
9.2 1 803 оценки

Продажи Phasmophobia превысили один миллион на консолях, общие продажи приближаются к 22 миллионам

monk70
Новости

Версия раннего доступа кооперативной психологической хоррор-игры для четырёх игроков Phasmophobia была продана тиражом в более чем миллион копий на PlayStation 5, PlayStation VR2 и Xbox Series всего через 35 дней после её запуска на консолях 29 октября, объявил разработчик и издатель Kinetic Games.

Phasmophobia впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam 18 сентября 2020 года, и на данный момент продано почти 22 миллиона копий на всех платформах.

Генеральный директор и ведущий разработчик Kinetic Games Дэниел Найт сказал:

Это невероятное достижение стало возможным только благодаря нашему замечательному, поддерживающему и вовлечённому сообществу. Вся команда Kinetic Games не может быть счастливее, достижение этой вехи — лучший рождественский подарок, о котором мы могли мечтать.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Marcus Usurper

А я чет с момента беты и не заходил.. Круто все поменялось?

0
barfly89

Поменялось

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Alexxgersh

Значит пора собирать толпу и чекать ))

P.s. Сам с беты не играл, вот уже с месяц думаю а не зайти ли бы в неё

0