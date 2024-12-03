Продажи Phasmophobia превысили один миллион на консолях, общие продажи приближаются к 22 миллионам

Версия раннего доступа кооперативной психологической хоррор-игры для четырёх игроков Phasmophobia была продана тиражом в более чем миллион копий на PlayStation 5, PlayStation VR2 и Xbox Series всего через 35 дней после её запуска на консолях 29 октября, объявил разработчик и издатель Kinetic Games.

Phasmophobia впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam 18 сентября 2020 года, и на данный момент продано почти 22 миллиона копий на всех платформах.

Генеральный директор и ведущий разработчик Kinetic Games Дэниел Найт сказал:

Это невероятное достижение стало возможным только благодаря нашему замечательному, поддерживающему и вовлечённому сообществу. Вся команда Kinetic Games не может быть счастливее, достижение этой вехи — лучший рождественский подарок, о котором мы могли мечтать.