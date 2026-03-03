Tanglewood стал ещё жутче: бесплатное обновление Phasmophobia меняет легендарную карту

Бесплатное обновление Tanglewood для Phasmophobia выходит сегодня и приносит масштабную переработку одной из самых знаковых карт. Разработчики из Kinetic Games обновили визуальную часть, добавили новые паранормальные взаимодействия, зловещие звуковые эффекты и интерактивный элемент в подвале.

Дом по адресу 6 Tanglewood Drive теперь выглядит старше и мрачнее: современный стиль уступил место более атмосферному и «легендарному» облику. В комнатах появились сюжетные детали, раскрывающие прошлое здания. При этом главное — планировка — осталась почти неизменной. По словам арт-директора Кори Диксона, команда сознательно сохранила архитектуру, чтобы не разрушать привычный опыт игроков.

Тем не менее изменения есть. Переставлена мебель, скорректированы размеры некоторых помещений и назначение комнат — например, бывшая «синяя спальня мальчика» превратилась в хобби-комнату бабушки. Это заставит охотников за привидениями заново изучать укрытия и продумывать тактику.

Одновременно устранена одна из популярных «абузных» точек: кухонный остров больше не позволит безопасно зацикливать призрака. Взамен в подвале появилась интерактивная модель поезда, которую можно использовать схожим образом.

Tanglewood — лишь часть череды бесплатных апдейтов. Впереди переработка 13 Willow Street и обновление персонажей. Всё это постепенно приближает Phasmophobia к полноценному релизу версии 1.0.