Трудный путь к релизу: студия Kinetic Games раскрыла дорожную карту и сдвинула релиз Phasmophobia на 2027 год

Студия Kinetic Games официально объявила о переносе полноценного релиза версии 1.0 кооперативного хоррора Phasmophobia на 2027 год. Разработчики принесли извинения за качество последнего контентного патча, который не соответствовал их собственным стандартам. Дополнительное время позволит команде выделить ресурсы для достижения высокого качества и восстановить доверие сообщества.

На фоне этой новости авторы опубликовали дорожную карту.

Разработчики продолжают работу над масштабным улучшением моделей персонажей. Первым шагом в новом направлении станет выпуск крупного исправления, запланированный на 21 июля 2026 года. Технический отдел также сосредоточен на переводе игры на современную версию графического движка Unity 6.

Параллельно создатели планируют запустить масштабное контентное обновление Horror Rework, которое полностью изменит механику страха и углубит общую историю мира. Дизайнеры пообещали улучшить освещение, геометрию старых локаций, а также модели призраков.

Перенос Phasmophobia 1.0 на 2027 год позволит разработчикам выделить время и ресурсы, чтобы довести игру до высокого уровня, и восстановить отношения между Kinetic Games и игроками. Хотя новости о задержках никогда не бывают хорошими, они надеются, что информация, которой они поделились, поможет понять их решение. Проект будет доступен одновременно на персональных компьютерах и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.