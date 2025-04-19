В игре Phasmophobia стартовал ивент Cursed Hollow

В 2020 году студия Kinetic Games выпустила сурвайвал хоррор Phasmophobia, ее рейтинг в Steam 96%.

В начале апреля игрушка вышла на консолях, а 17 числа стартовало игровое событие Cursed Hollow.

На эту Пасху вы будете благословлены, прокляты или еще хуже?

В Phasmophobia команды из четырех игроков выступают в роли исследователей паранормальных явлений. Вооружившись специальным снаряжением для охоты на призраков, игроки собирают доказательства сверхъестественного в различных местах, где обитают привидения. После выхода в ранний доступ в сентябре 2020 года, Phasmophobia быстро стала глобальным явлением, покорив миллионы игроков своим захватывающим игровым процессом, леденящей душу атмосферой и механикой совместной охоты на призраков.

После старта ивента перед охотниками за призраками будет поставлена задача раскрыть секреты "Проклятой лощины", разгадывая призраков, выполняя задания и находя тотемы, разбросанные по картам. Однако имейте в виду, что активация этих тотемов может привести к появлению того, кто будет преследовать вас - Лесной Дух. Наложенные эффекты могут сыграть вам на руку или усложнить задачу для вас и вашей команды.

Phasmophobia теперь доступна на Xbox Series, PS 5, PS VR2 и РС.