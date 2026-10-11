Сценарист Phoenix Point и Baldur's Gate 3 раскритиковал иллюзию постоянных побед в тактических играх

Большинство современных разработчиков пошаговых стратегий намеренно исключают возможность полноценного поражения из повествовательной структуры своих проектов, загоняя пользователей в искусственные рамки непрерывных побед. На проблему отсутствия смелости в индустрии тактических видеоигр обратил внимание сценарист и исследователь Университета Ковентри Аллен Страуд, работавший над проектами Phoenix Point и Chaos Reborn вместе с легендарным геймдизайнером Джулианом Голлопом.

Британский разработчик Джулиан Голлоп, создавший оригинальную UFO: Enemy Unknown, Laser Squad и Rebelstar, заложил основы жанра, в котором потеря оперативников и стратегические просчеты являлись неотъемлемой частью драматического опыта. Однако современные студии, включая создателей перезапуска XCOM от Firaxis Games, предпочитают рассматривать провал миссии исключительно как повод для перезагрузки сохранения.

В период создания фантастической стратегии Phoenix Point в болгарской студии Snapshot Games Страуд пытался внедрить радикальный подход к ветвлению сюжета. Идея заключалась в создании разветвленных сценариев, которые раскрываются только после провала конкретных боевых операций. При таком подходе поражение на поле боя становилось не тупиком, а обязательным условием для доступа к уникальным сюжетным веткам и скрытым механикам.

Идея заключалась в провале миссий и провале сценариев, когда определенные вещи открываются именно потому, что игрок потерпел неудачу. Они не откроются, пока не проиграешь, и ради победы порой нужно проиграть. Но я не думаю, что XCOM или Phoenix Point зашли в этом достаточно далеко.

- Аллен Страуд, сценарист Phoenix Point и исследователь Университета Ковентри

По мнению разработчика, коммерческий геймдев необоснованно боится расстраивать аудиторию и культивирует иллюзию постоянного превосходства игрока. В реальности именно преодоление неудач формирует подлинную стойкость и заставляет пользователя ценить тактические достижения. Страуд отметил, что концепция быстрых и полезных ошибок активно применяется им в обучении студентов в Университете Ковентри, где прототипирование строится на постепенном анализе промахов.

Несмотря на компромиссы в разработке Phoenix Point, релиз которой состоялся в декабре 2019 года, игра смогла предложить мрачную атмосферу глобальной угрозы. Тем не менее индустрия пошаговых тактик до сих пор остается в плену стандартных формул, где провал операции считается системной ошибкой геймдизайна, а не источником сильной драматургии.