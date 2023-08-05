Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy разошлась по миру тиражом более 2,3 млн. копий ©

Компания Capcom опубликовала список платиновых игр, в котором указаны обновленные данные о продажах различных игр. Следует отметить, что Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy было продано более 2,3 млн. копий по всему миру. Странно, но в описании сборника в списке платиновых игр не указано, что он доступен для Xbox.

В июне 2023 года было подтверждено, что коллекция продана в количестве 2,1 млн. копий, так что с тех пор было продано еще около 200 000 копий.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy доступна на PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Nintendo Switch и мобильных устройствах.