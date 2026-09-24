Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies VR выйдет в 2027 году - пятая часть отправится в виртуальную реальность

AMATA Games, работающая по лицензии Capcom, анонсировала Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies VR для платформы Quest и новых Meta VR Glasses. Релиз игры запланирован на 2027 год. Версия будет поддерживать английский, французский, немецкий, японский, корейский, традиционный и упрощённый китайский языки.

Проект представляет собой VR-версию пятой части основной серии Ace Attorney. Сюжет начинается со взрыва в сильно повреждённом зале суда, после которого Феникс Райт вместе с Аполло Джастисом и Афиной Сайкс оказывается втянут в борьбу с так называемым «Тёмным веком права». Героям предстоит защищать обвиняемых, искать противоречия в показаниях свидетелей и доказывать их невиновность.

Главным отличием новой версии станет перенос привычных судебных разбирательств в трёхмерное пространство. Игроки смогут буквально находиться в зале суда рядом со свидетелями, взаимодействовать с персонажами и рассматривать доказательства с помощью VR-контроллеров и отслеживания движений рук.

Разработчики также добавят голосовое управление. Вместо нажатия кнопки игрок сможет лично произнести «ВОЗРАЖЕНИЕ!», а жестами — указывать на свидетелей и предъявлять доказательства. В ходе расследований появится возможность исследовать трёхмерные места преступлений со всех сторон и изучать улики с помощью жестов.

При этом основа Ace Attorney останется прежней: игрокам предстоит внимательно следить за показаниями, находить противоречия, сопоставлять факты и использовать дедукцию для раскрытия дел. История будет разделена на несколько эпизодических расследований с неожиданными поворотами и знакомыми персонажами.

Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies VR выйдет в 2027 году для Quest и Meta VR Glasses. Точная дата релиза пока не объявлена.