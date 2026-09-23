Ace Attorney отпразднует 25-летие с 15 миллионами проданных копий, но новой игры пока не анонсировали

Франшиза Ace Attorney преодолела отметку в 15 миллионов проданных копий. Capcom объявила о достижении накануне 25-летия серии, которое состоится 12 октября. Одновременно компания сообщила о новом результате Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy — сборник разошёлся тиражом более 5 миллионов экземпляров.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy вышла на современных платформах в 2019 году и объединила первые три игры серии о Фениксе Райте. Для Capcom это очередной успешный результат переиздания, особенно с учётом того, что Ace Attorney остаётся довольно нишевой серией судебных визуальных новелл. В честь юбилея компания также представила новые иллюстрации, созданные Казуей Нури и Такуро Фусе.

При этом юбилей пока не принёс главного подарка для поклонников серии. Capcom не сообщила о новой игре Ace Attorney и не подтвердила, находится ли следующая часть в разработке. Последней оригинальной игрой основной серии остаётся Phoenix Wright: Ace Attorney — Spirit of Justice, которая вышла на Nintendo 3DS в 2016 году.

После этого франшиза продолжила развиваться преимущественно за счёт переизданий. В 2021 году на Западе состоялся релиз The Great Ace Attorney Chronicles — сборника двух игр, действие которых происходит в другой исторической эпохе. Позднее Capcom также выпустила современные версии других проектов серии, благодаря чему Ace Attorney постепенно стала доступна на большинстве актуальных платформ.

Таким образом, к своему 25-летию серия подходит с заметным коммерческим результатом: общий тираж уже превысил 15 миллионов копий, а одна только Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy принесла ещё более 5 миллионов продаж. Однако после десятилетнего перерыва в основной серии вопрос о возвращении Феникса Райта и других знакомых героев по-прежнему остаётся открытым.