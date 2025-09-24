Сборник Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy получит бесплатное обновление с новыми функциями

Capcom объявила о выпуске бесплатного обновления для Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, которое станет доступно 19 ноября. Обновление добавит ряд новых возможностей, включая режим галереи, выбор эпизодов, инструмент для создания сцен, а также режим истории. Кроме того, появится поддержка двух дополнительных языков — латиноамериканского испанского и бразильского португальского.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy уже доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC через Steam и Microsoft Store.