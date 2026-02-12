Бумажный бунт: вышло демо Phonopolis от создателей Machinarium

Amanita Design представила демоверсию Phonopolis — нового проекта с необычной «бумажной» эстетикой. Пробная версия уже доступна в Steam и включает пять сцен из ранней части игры.

Phonopolis станет первой игрой студии с 3D-графикой, однако выполненной в фирменной манере. Все персонажи, здания и объекты были вручную созданы из бумаги, после чего оцифрованы. Такой подход формирует уникальный визуальный стиль, вдохновлённый конструктивизмом, футуризмом и супрематизмом межвоенного периода.

Главный герой — юный мусорщик Феликс, который благодаря наушникам оказывается единственным жителем города, не поддающимся тотальной пропаганде из громкоговорителей. История, отсылающая к идеям Карела Чапека и Джорджа Оруэлла, сочетает серьёзные темы с лёгкой подачей.

Пользователи Steam уже оставили очень положительные отзывы, отмечая визуал и музыку Floex. Демо весом 3 ГБ доступно на PC, Mac и Steam Deck. Полный релиз ожидается в этом году.