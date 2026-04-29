Phonopolis выйдет 20 мая - новая головоломка студии Amanita делает ставку на сюжет и озвучку

Amanita Design объявила дату релиза своей новой игры — Phonopolis доберётся до PC уже 20 мая. Проект будет доступен в Steam, Epic Games Store и GOG, и, судя по первым отзывам, это один из самых амбициозных релизов студии за последние годы.

В центре истории — обычный мусорщик Феликс, который неожиданно становится единственным, кто осознаёт угрозу тоталитарного контроля в городе. Завязка с «Абсолютным тоном», превращающим людей в послушных слуг, звучит почти как классическая антиутопия — и для Amanita это заметный шаг в сторону более прямолинейного, сюжетного повествования.

Главное отличие от прошлых игр студии — полноценная озвучка. Если раньше проекты вроде Machinarium делали ставку на визуальный язык, то здесь история подаётся через голос и диалоги. Музыку написал Томаш Дворжак (Floex), а звуковое оформление дополнил Матуш Годик — и это уже фирменный знак качества для поклонников студии.

Отдельно стоит отметить реакцию игроков: демоверсия, вышедшая ранее, собрала почти идеальные отзывы. Это не гарантирует успех на релизе, но задаёт высокую планку ожиданий.

В итоге Phonopolis выглядит как эволюция привычной формулы Amanita: меньше абстракции, больше сюжета и эмоций. Если студии удастся удержать баланс между головоломками и историей, это может стать одной из самых запоминающихся инди-игр весны.