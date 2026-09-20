Билл Скарсгард прокомментировал свое участие в шпионском экшене PHYSINT от Хидео Кодзимы

Шведский актёр Билл Скарсгард выступил с официальным заявлением по поводу получения главной роли в грядущей игре PHYSINT от студии Kojima Productions. Видеообращение артиста было опубликовано в официальном аккаунте компании в соцсети X (Twitter).

Скарсгард назвал PHYSINT полностью оригинальным проектом и признался, что с детства следит за творчеством японского геймдизайнера. Актёр подчеркнул, что возможность поработать с Хидео Кодзимой вызывает у него огромный интерес.

«Кодзима — настоящий первопроходец в игровой индустрии и творец, не похожий ни на кого другого. Он тот, кто виртуозно объединяет кинематограф и видеоигры. Я очень воодушевлен», — заявил Скарсгард.

Официальный анонс участия Скарсгарда в проекте состоялся в рамках презентации Xbox на выставке Tokyo Game Show 2026. Сам Кодзима ранее отметил, что выбор актёра на главную роль стал результатом взаимного уважения к творчеству друг друга. Режиссер также подтвердил, что в текущем году команда уже провела со Скарсгардом и актрисой Чарли Фрейзер первые технические тесты, включая примерку костюмов, работу с камерой и 3D-сканирование внешности.

На данный момент Скарсгард присоединился к официально утвержденному касту, где также числятся Чарли Фрейзер, Дон Ли и Минами Хамабэ. Подробности о персонаже шведского актёра пока держатся в секрете.

PHYSINT позиционируется как шпионский экшен нового поколения и третья оригинальная франшиза Kojima Productions. По словам Кодзимы, игра станет кульминацией его 40-летней карьеры в индустрии. Проект создается в партнерстве с корпорацией Microsoft, которая также выступает издателем другой игры студии — хоррора OD. Сроки релиза PHYSINT пока не объявлены.