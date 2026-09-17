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Physint TBA
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
6.7 50 оценок

Билл Скарсгард сыграет главную роль в Physint - Хидео Кодзима объявил новых актеров для своего шпионского экшена

butcher69 butcher69

Хидео Кодзима раскрыл главного актёра Physint — новую шпионскую игру Kojima Productions. Главную роль исполнит Билл Скарсгард, наиболее известный по образу Пеннивайза в фильмах и сериале «Оно». Кастинг объявили во время трансляции Xbox Tokyo Game Show 2026.

Скарсгард присоединится к уже заявленному актёрскому составу, в который входят Чарли Фрейзер, Ма Дон Сок и Минами Хамабе. По словам Кодзимы, он и Скарсгард давно следят за творчеством друг друга, а проведённые в начале года примерки костюмов, сканирование и пробы перед камерой укрепили уверенность разработчика в выбранном направлении.

Physint станет третьим оригинальным проектом Kojima Productions. Сам Кодзима ранее называл игру кульминацией своих 40 лет работы в игровой индустрии. Разработчики обещают использовать современные технологии и большой актёрский состав, чтобы создать новый опыт в жанре шпионского боевика. Как сообщается, сюжет игры расскажет о новой эпохе Холодной войны.

При этом Physint оказался в центре серьёзных изменений ещё до выхода. Согласно предоставленной информации, проект, ранее связанный с PlayStation, теперь разрабатывается при поддержке Xbox. Одновременно Кодзима продолжает сотрудничество с Microsoft над OD — хоррор-проектом, который создаётся вместе с режиссёром Джорданом Пилом.

Дата выхода Physint пока не объявлена. Однако с появлением главного актёра проект постепенно раскрывает своё направление и превращается в ещё одну крупную коллаборацию Кодзимы с известными представителями кино.

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6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Тоmmy

эх, жаль не Паттинсон, я уже его представлял в роли гг. были предпосылки

6
CoolKaz

Коджимба гений

6
Константин335

Круто, жду игру

5
Тоmmy

Аригато годзаимас!

1
Double_Jump

Хороший выбор, Билл могёт, но ждать дольше Старкрафта.