Билл Скарсгард сыграет главную роль в Physint - Хидео Кодзима объявил новых актеров для своего шпионского экшена

Хидео Кодзима раскрыл главного актёра Physint — новую шпионскую игру Kojima Productions. Главную роль исполнит Билл Скарсгард, наиболее известный по образу Пеннивайза в фильмах и сериале «Оно». Кастинг объявили во время трансляции Xbox Tokyo Game Show 2026.

Скарсгард присоединится к уже заявленному актёрскому составу, в который входят Чарли Фрейзер, Ма Дон Сок и Минами Хамабе. По словам Кодзимы, он и Скарсгард давно следят за творчеством друг друга, а проведённые в начале года примерки костюмов, сканирование и пробы перед камерой укрепили уверенность разработчика в выбранном направлении.

Physint станет третьим оригинальным проектом Kojima Productions. Сам Кодзима ранее называл игру кульминацией своих 40 лет работы в игровой индустрии. Разработчики обещают использовать современные технологии и большой актёрский состав, чтобы создать новый опыт в жанре шпионского боевика. Как сообщается, сюжет игры расскажет о новой эпохе Холодной войны.

При этом Physint оказался в центре серьёзных изменений ещё до выхода. Согласно предоставленной информации, проект, ранее связанный с PlayStation, теперь разрабатывается при поддержке Xbox. Одновременно Кодзима продолжает сотрудничество с Microsoft над OD — хоррор-проектом, который создаётся вместе с режиссёром Джорданом Пилом.

Дата выхода Physint пока не объявлена. Однако с появлением главного актёра проект постепенно раскрывает своё направление и превращается в ещё одну крупную коллаборацию Кодзимы с известными представителями кино.