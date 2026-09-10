Даже Сюхэй Ёсида был удивлён, что Sony отказалась от Physint и проект перешёл к Xbox

Решение Sony отказаться от Physint — новой шпионской экшен-игры Хидэо Кодзимы — продолжает вызывать широкий резонанс. На этот раз удивление выразил Сюхэй Ёсида — одна из самых известных фигур в истории PlayStation и бывший президент Worldwide Studios.

Всего через несколько часов после подтверждения того, что изданием проекта займётся Xbox, Ёсида опубликовал в соцсети X короткое сообщение, которое можно перевести примерно так: «Вот это да, я в шоке...» Позднее, когда его прямо спросили о Physint, ветеран индустрии подтвердил, что имел в виду именно эту новость.

Его реакция особенно примечательна, если учитывать профессиональный путь Ёсиды. Он присоединился к команде, работавшей над оригинальной PlayStation, ещё в 1993 году и посвятил 31 год компании Sony Interactive Entertainment, занимая ключевые посты — в частности, президента Worldwide Studios, а затем руководителя направления инди-игр. Ёсида покинул компанию в январе 2025 года.