Даже Сюхэй Ёсида был удивлён, что Sony отказалась от Physint и проект перешёл к Xbox

Решение Sony отказаться от Physint — новой шпионской экшен-игры Хидэо Кодзимы — продолжает вызывать широкий резонанс. На этот раз удивление выразил Сюхэй Ёсида — одна из самых известных фигур в истории PlayStation и бывший президент Worldwide Studios.
Всего через несколько часов после подтверждения того, что изданием проекта займётся Xbox, Ёсида опубликовал в соцсети X короткое сообщение, которое можно перевести примерно так: «Вот это да, я в шоке...» Позднее, когда его прямо спросили о Physint, ветеран индустрии подтвердил, что имел в виду именно эту новость.
Его реакция особенно примечательна, если учитывать профессиональный путь Ёсиды. Он присоединился к команде, работавшей над оригинальной PlayStation, ещё в 1993 году и посвятил 31 год компании Sony Interactive Entertainment, занимая ключевые посты — в частности, президента Worldwide Studios, а затем руководителя направления инди-игр. Ёсида покинул компанию в январе 2025 года.
Да наверное подзае..л это азиат. Ну ведь парашу полную сделал. Это я про дс2. Финальный махач это вообще понос полный, такую лютую х..ню мог сделать только аниме-азиат. Уверен что бурят снова не влез в бюджет и перерасход был лютым. Как давно стало известно в KONAMI он вёл себя как целка, которой всё не так и все тупые и только он умный.
Козявкин пусть игры сначала научиться делать вменяемые.
Это хорошо 👍На ПК увидим новую игру Кодзимы ,какой бы она не была.
Ну , у Кодзимыча в игорях есть красивые девушки , не только страшные крокодилы как у Сони , так что неудивительно что отказали .
Сойнибои еще испугаются ( уже привыкли к этим гиппопотамам неопределенного пола ) и перейдут на другую платформу , зачем это Соне ?
Ахринеть сони дауны