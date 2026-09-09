Фанаты нашли новый повод верить в участие Роберта Паттинсона в Physint

Теория об участии Роберта Паттинсона в новой шпионской игре Хидео Кодзимы Physint получила новый виток. Фанаты вновь обратили внимание на слова разработчика о личной встрече с актёром и считают, что их разговор мог быть связан с будущей игрой.

Поводом для новых обсуждений стал выпуск подкаста KOJI10, в котором Кодзима рассказывал о встрече с Паттинсоном после Каннского кинофестиваля. Разработчик называл актёра приятным человеком и подтверждал, что они общались, однако не стал раскрывать тему разговора.

Теперь фанаты сопоставляют эти слова с первым постером Physint, где показан загадочный персонаж с лицом, скрытым в тени. Ещё после презентации игры поклонники заметили сходство силуэта с Паттинсоном, а сама теория получила дополнительную популярность после появления фотографий Кодзимы и актёра.

При этом официально Паттинсон в актёрском составе Physint пока не числится. Кодзима ранее подтвердил участие Чарли Фрейзер, Дона Ли и Минами Хамабэ, а позднее появились сообщения о поиске исполнителя на роль злодея с немецким акцентом.