Фанаты убеждены, что Билл Скарсгард сыграет одну из ключевых ролей в шпионском боевике Physint Кодзимы

Помимо создания игр, определивших индустрию, Хидео Кодзима известен своей чрезвычайной активностью в социальных сетях. Он не только делится своими впечатлениями от фильмов и сериалов, но и постоянно публикует снимки своей повседневной жизни в Kojima Productions.

Эта уникальная прозрачность означает, что, естественно, любую фотографию можно связать с играми студии, находящимися в разработке, такими как OD и Physint. Этот постоянный поток контента также дает игрокам множество материала для теорий о тонкостях этих проектов — и именно это недавно произошло.

Недавно Хидео Кодзима поделился несколькими фотографиями в X (ранее Twitter), на которых он запечатлён на видеовстрече с человеком, который будет связан с персонажем в его будущих играх. Но самая интересная часть этой публикации — подпись к фотографиям, поскольку японский разработчик сообщил, что звонок был сделан кому-то в Стокгольме, Швеция, и касался именно «подгонки костюма» персонажа.

Этого было достаточно, чтобы сообщество быстро возобновило слухи о том, что шведский актёр Билл Скарсгард, известный по франшизе фильмов «Оно» и недавнему «Носферату», станет персонажем (или даже главным героем) Physint, грядущей шпионской игры студии.

Стоит напомнить, что эти предположения начались в прошлом году, поскольку актёра неоднократно видели с Кодзимой в течение 2025 года, и несколько их совместных фотографий появились в Instagram Кодзимы. Кроме того, он несколько раз посещал Kojima Productions в Токио и даже появился на загадочной презентации студии.

Углубляясь в теорию, некоторые фанаты утверждают, что на единственном рекламном изображении Physint персонаж имеет силуэт лица, напоминающий Скарсгарда (как видно на изображении ниже.