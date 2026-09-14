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Physint TBA
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
6.9 49 оценок

Глава Xbox Аша Шарма прибыла в Японию и встретилась с Хидэо Кодзимой

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14 сентября 2026 года генеральный директор Xbox Аша Шарма встретилась с Хидэо Кодзимой в офисе Kojima Productions в Японии. Об этом сообщил сам Кодзима в своем официальном аккаунте X, опубликовав фотографии с Шармой и отметив, что она также расписалась на вывеске студии.

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Встреча происходит всего через четыре дня после важного объявления. 10 сентября 2026 года Kojima Productions и Xbox официально расширили сотрудничество: Xbox стала издателем проекта PHYSINT - нового шпионского экшена Кодзимы.

Визит главы Xbox в Kojima Productions происходит на фоне подготовки к Tokyo Game Show 2026, одному из крупнейших игровых мероприятий Азии. Tokyo Game Show 2026 пройдет с 17 по 21 сентября в Makuhari Messe. Xbox подтвердила свое участие и анонсировала специальный "Xbox Tokyo Game Show 2026 Broadcast" 17 сентября. Визит главы Xbox в студию Кодзимы накануне выставки выглядит как демонстрация укрепляющихся отношений и может предвещать дополнительные анонсы или простое подтверждение уже заявленного партнерства.

Индустрия 13
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25
Комментарии:  25
Ваш комментарий
Тоmmy

- Аша, дай деняк

19
RoboB

Выгнали из СЖВшной компании, пошел в тонущую. Кринджима молодец.

16
Secktorus

Как её оскал раздражает...

9
Good Gravity
8