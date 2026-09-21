Хидео Кодзима хочет превратить Physint в большую медиафраншизу с фильмом и аниме

Хидео Кодзима рассказал о более масштабных планах относительно Physint. После перехода проекта от Sony к Xbox разработчик решил рассматривать игру не просто как новый шпионский экшен, а как основу для полноценной интеллектуальной собственности, которую можно развивать сразу в нескольких форматах.

По словам Кодзимы, его новое видение Physint включает игры, фильмы, сериалы, аниме, телевидение, музыку и другие виды медиа. Разработчик считает, что современные цифровые технологии позволяют использовать одни и те же ресурсы для создания разных произведений, из-за чего граница между игровой и киноиндустрией становится всё менее заметной.

Отдельно Кодзима рассказал о желании снять художественный фильм по мотивам Physint. При этом он не обязательно хочет ждать, пока игра добьётся успеха, чтобы только после этого начинать работу над экранизацией. Разработчик намерен максимально сократить этот промежуток и развивать игру и фильм параллельно.

Сама Physint при этом остаётся прежде всего игрой. Кодзима уже занимается подбором актёров и продолжает экспериментировать с игровой системой, искусственным интеллектом противников, визуальной составляющей и другими элементами проекта. Какой движок станет основой игры, пока окончательно не решено.

По словам разработчика, именно стремление развивать Physint как более крупную IP стало одной из причин его сотрудничества с Xbox. Microsoft заинтересовала Кодзиму не только в качестве издателя игры, но и как партнёр, готовый рассматривать проект в более широком медиаконтексте.

Physint пока находится на относительно ранней стадии разработки, однако после смены партнёра работа над проектом продолжается. Теперь амбиции Кодзимы выходят далеко за рамки одной шпионской игры — он хочет создать франшизу, способную существовать одновременно в нескольких форматах.