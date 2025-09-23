Хидео Кодзима показал модель Минами Хамабе в Physint

Хидео Кодзима представил модель Минами Хамабе в Physint: реконструкция, полученная с помощью трехмерного сканирования лица японской актрисы, а затем интегрированная в игровой движок.

Это компьютерная модель мисс Хамабе, созданная на основе ее 3D-сканирования и визуализированная в игровом движке», — написал Кодзима. Это еще не окончательная версия: она находится в экспериментальной стадии.

По словам гейдиректора, это всего лишь временная версия модели, находящаяся еще в экспериментальной стадии. Как и весь проект в целом, который, не случайно, не имеет даты выхода и, судя по всему, достаточно далек от завершения.

При этом выяснилось, что Кодзима уже давно хотел поработать именно с этой актрисой:

«После восьми лет пребывания в качестве ее поклонника я наконец-то могу поработать с Минами Хамабе. Я счастлив, что она приняла мое предложение» присоединиться к актерскому составу Physint.