Хидео Кодзима показал модель Минами Хамабе в Physint

Хидео Кодзима представил модель Минами Хамабе в Physint: реконструкция, полученная с помощью трехмерного сканирования лица японской актрисы, а затем интегрированная в игровой движок.
Это компьютерная модель мисс Хамабе, созданная на основе ее 3D-сканирования и визуализированная в игровом движке», — написал Кодзима. Это еще не окончательная версия: она находится в экспериментальной стадии.
По словам гейдиректора, это всего лишь временная версия модели, находящаяся еще в экспериментальной стадии. Как и весь проект в целом, который, не случайно, не имеет даты выхода и, судя по всему, достаточно далек от завершения.
При этом выяснилось, что Кодзима уже давно хотел поработать именно с этой актрисой:
«После восьми лет пребывания в качестве ее поклонника я наконец-то могу поработать с Минами Хамабе. Я счастлив, что она приняла мое предложение» присоединиться к актерскому составу Physint.
"реконструкция, полученная с помощью трехмерного сканирования лица японской актрисы, а затем интегрированная в игровой движок."- это называется световая сцена, запекают в куполе из камер высокого разрешения в реальном времени, технологии кино индустрии из 2013 года, изобрёл француз и показывал на презентации AMD Cinema 2.0 в 2013 году
