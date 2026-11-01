Хидео Кодзима показал новый постер шпионского экшена PHYSINT с Биллом Скарсгардом

Японская студия Kojima Productions во главе со знаменитым геймдизайнером Хидео Кодзимой представила свежий промо-постер своего грядущего шпионского экшена PHYSINT. В создании плаката приняли участие звездные актеры Билл Скарсгард и Чарли Фрейзер, а интригующий слоган на нем уже спровоцировал волну теорий о сюжете и сеттинге будущей игры.

На опубликованном постере красуется надпись «The Next Cold War Begins» (Следующая холодная война начинается). Примечательно, что фотографию для промо-материала Кодзима сделал лично на свою камеру — это в очередной раз подчеркивает его маниакальное внимание к деталям даже на этапе маркетинга.

Упоминание «холодной войны» дает комьюнити первое отчетливое представление об атмосфере игры. Похоже, геймдизайнер планирует вернуться к темам геополитики, шпионажа и глобальных международных конфликтов, которые когда-то прославили серию Metal Gear Solid.

Ранее глава Kojima Productions официально подтвердил, что именно Билл Скарсгард («Оно», «Джон Уик 4») исполнит в проекте главную роль. Помимо него и модели Чарли Фрейзер, в официальный актерский состав PHYSINT уже вошли Ма Дон-сок (Дон Ли) и Минами Хамабэ.

На сегодняшний день разработчики не раскрывают ни дату релиза, ни подробности игрового процесса — полноценной демонстрации геймплея публике еще не показывали. Известно лишь, что активное производство стартует после релиза Death Stranding 2.

Сам Кодзима позиционирует PHYSINT как один из самых амбициозных проектов в истории своей студии. Автор описывает игру как уникальный интерактивный опыт на стыке кинематографа и видеоигр, который должен окончательно стереть границы между этими двумя медиаформатами.