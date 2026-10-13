Хидео Кодзима посетил штаб-квартиру Sony, вопреки завершению работы над PHYSINT

После того как PlayStation отказалась от PHYSINT, финансирование шпионского экшена взяла на себя Xbox.Слухи об охлаждении отношений между Хидео Кодзимой и Sony не подтвердились, несмотря на смену издателя его следующей игры.

Однако крест на сотрудничестве ставить рано: геймдизайнер недавно посетил японский офис Sony и поделился фотографиями в соцсетях. На кадрах создатель вселенной Death Stranding позирует в холле технологического гиганта и встречается со старыми коллегами. Разработчик лаконично подписал публикацию, но этот обычный, на первый взгляд, визит моментально вызвал бурную реакцию в игровом сообществе и породил множество теорий.

Главной причиной столь пристального внимания стали недавние драматические события вокруг амбициозного шпионского экшена PHYSINT. Летом 2026 года компания Sony в одностороннем порядке прекратила финансирование этого многообещающего проекта. В результате Кодзима был вынужден заключить соглашение с Xbox Game Studios, куда и перешла разработка игры. Более того, по слухам, Sony запретила использовать для создания PHYSINT свой фирменный движок Decima, который Kojima Productions применяла ранее.

Несмотря на жесткие корпоративные решения и фактический разрыв по ключевому проекту, обе стороны стараются сохранить лицо. Сам Кодзима публично заявил, что не держит обид на руководство Sony, а его студия подчеркнула, что их партнерские отношения остаются «солидными». На данный момент японский геймдизайнер продолжает тесно сотрудничать с платформодержателем над производством горячо ожидаемого сиквела Death Stranding 2: On the Beach, релиз которого должен сгладить недавние разногласия.

Сейчас Kojima Productions активно занимается пре-продакшеном новой игры, проводит кастинг с участием голливудских звезд и 3D-сканирование актеров, а полноценный съёмочный процесс PHYSINT должен стартовать в 2027 году.