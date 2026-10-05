Хидео Кодзима раскрыл новые подробности Physint - работа с актёрами начнётся в 2027 году

Хидео Кодзима поделился новыми подробностями Physint — своей будущей шпионской экшен-игры и духовной наследницы Metal Gear Solid. Разработчик рассказал о сюжете, актёрском составе и ходе производства в новом выпуске подкаста Koji10, который он возобновил после годового перерыва.

По словам Кодзимы, сюжет Physint уже полностью готов. Геймдизайнер лично подбирал актёров для проекта, причём около 70% приглашённых артистов, как утверждается, являются поклонниками его творчества. Многие имена персонажей также уже определены.

К работе с актёрским составом команда планирует приступить в следующем году. На данный момент для Physint уже отсканировали Билла Скарсгарда, Чарли Фрейзер и Минами Хамабэ. Скарсгард исполнит главную роль — его участие Кодзима официально подтвердил ещё ранее.

Сам Physint Кодзима описывает как игру, которая должна вернуть атмосферу ранних Metal Gear Solid, но при этом предложить совершенно новый интерактивный опыт. Разработчик хочет сохранить шпионскую основу своих прошлых игр, однако намерен добавить в проект новые идеи и сделать другой вариант шпионского экшена.

Physint создаётся как проект, посвящённый 40-летию карьеры Кодзимы в игровой индустрии. При этом 63-летний разработчик признался, что делает каждую свою игру так, будто она может стать для него последней. Это, по его словам, влияет и на подход к разработке будущих проектов.

Игра пока находится на ранней стадии производства. В прошлом году Кодзима говорил, что до выхода Physint может пройти ещё пять-шесть лет. Проект изначально разрабатывался при поддержке Sony, однако после отказа компании от сотрудничества его новым издателем стала Microsoft.