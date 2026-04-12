"Как Мадс Миккельсен в сериале Ганнибал": Иснайдеры слили описание злодея из новой игры Хидео Кодзимы

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима уже вовсю занимается новым масштабным проектом. Игровые инсайдеры обратили внимание на начавшуюся кампанию по подбору актеров для Physint — грядущего совместного шпионского боевика Kojima Productions и PlayStation.

По информации источников mp1st, производственный процесс для прослушиваний назван словом «Shimmer» («Мерцание»). Должность директора по кастингу заняла Мари Уэда — основательница компании Pivot Motion, которая уже работала с Кодзимой над записью анимаций для Death Stranding 2. Съемочные процессы с технологией захвата движений запланированы уже на начало этого лета — старт ориентировочно состоится в июне.

Согласно утекшим в сеть заявкам для актеров, геймдизайнер активно готовится к записи динамичной сцены внутри угнанного пассажирского автобуса. На данный момент агенты разыскивают кандидатов на следующие второстепенные роли массовки и участников сцены: пятеро подростков разного этнического происхождения, женщина с младенцем на руках, двое взрослых мужчин-пассажиров.

Вместе с этим стало известно описание антогониста Physint. Персонаж описан как худой, тихий, но весьма «напряженный» мужчина, источающий «уверенность, присущую настоящему психопату». Команда по кастингу ищет актера, который может отыграть ярко выраженный немецкий акцент. Самой забавной деталью кастинг-листа стало референсное описание поведения персонажа: Кодзима поручил агентам искать человека, чей шарм описывается как «актер Мадс Миккельсен в сериале "Ганнибал", только с большей долей гламура и изящества». Судя по тому, что на эту роль проводится открытый кастинг, геймерам в этой сцене предстоит встретиться с локальным злодеем, тогда как главный антагонист всей игры традиционно будет отдан именитому голливудскому артисту по личному приглашению разработчика.

Разумеется, в связи с тем, что производство Physint только начинается, вся найденная информация еще неоднократно может подвергнуться изменениям, а то и вовсе пойти «под нож».