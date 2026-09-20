Кодзима был в шоке после отказа Sony финансировать Physint и боялся за судьбу студии

Хидео Кодзима рассказал о своей реакции на неожиданное решение Sony прекратить финансирование Physint. По словам разработчика, новость стала для него настоящим шоком: он не ожидал, что компания, с которой Kojima Productions сотрудничала около 30 лет, внезапно откажется от проекта.
Особенно сильно Кодзиму беспокоила судьба команды. На тот момент над Physint было задействовано около 200 сотрудников, а у студии оставались финансовые обязательства и кредиты. Разработчик признаётся, что в какой-то момент всерьёз опасался, что ситуация может привести к увольнениям или даже поставить под угрозу существование Kojima Productions.
Кодзима также вспомнил историю P.T. — после закрытия проекта он уже сталкивался с ситуацией, когда работа над перспективной игрой внезапно прекращалась по решению партнёра. При этом разработчик подчёркивает, что не испытывает злости к Sony и продолжает хорошо относиться к компании, несмотря на произошедшее.
После отказа Sony Кодзима практически сразу начал искать нового партнёра для Physint. В итоге проект продолжил развиваться уже при участии Xbox, а сама концепция игры была пересмотрена: теперь разработчик рассматривает Physint не только как шпионский экшен, но и как основу для более крупной медиафраншизы.
При этом Sony не сообщила Кодзиме конкретную причину прекращения финансирования. Появлявшиеся в прессе версии о бюджете и коммерческих показателях Death Stranding остаются неподтверждёнными со стороны компании и самого разработчика.
Так потому что просто друзей нет которые у руля сидели и давали деньги распиливать другу, там нормальные люди пришли посчитали дебет с кредитом и выкинули трешадела на мороз
Сони сами решили себя потенциального шедевра, ну что же удачи Кодзиме, его прошлые две игры были неоднозначные, но очень большому кругу людей они понравились, видимо Кодзима сан не дал запихать в свои игры повестку пидерастии и садомии, вот сони и отказали его финансировать! Посмотрим как дела пойдут у него в Xbox и какой ему предоставят движок, терпения всем нам и удачи ему! ✊
Странные люди на ПГ сидят, постоянно срут Кодзиму. Идите играйте в свою скреп-ную Смуту если не нравятся нормальные игры.