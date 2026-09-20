Кодзима был в шоке после отказа Sony финансировать Physint и боялся за судьбу студии

Хидео Кодзима рассказал о своей реакции на неожиданное решение Sony прекратить финансирование Physint. По словам разработчика, новость стала для него настоящим шоком: он не ожидал, что компания, с которой Kojima Productions сотрудничала около 30 лет, внезапно откажется от проекта.

Особенно сильно Кодзиму беспокоила судьба команды. На тот момент над Physint было задействовано около 200 сотрудников, а у студии оставались финансовые обязательства и кредиты. Разработчик признаётся, что в какой-то момент всерьёз опасался, что ситуация может привести к увольнениям или даже поставить под угрозу существование Kojima Productions.

Кодзима также вспомнил историю P.T. — после закрытия проекта он уже сталкивался с ситуацией, когда работа над перспективной игрой внезапно прекращалась по решению партнёра. При этом разработчик подчёркивает, что не испытывает злости к Sony и продолжает хорошо относиться к компании, несмотря на произошедшее.

После отказа Sony Кодзима практически сразу начал искать нового партнёра для Physint. В итоге проект продолжил развиваться уже при участии Xbox, а сама концепция игры была пересмотрена: теперь разработчик рассматривает Physint не только как шпионский экшен, но и как основу для более крупной медиафраншизы.

При этом Sony не сообщила Кодзиме конкретную причину прекращения финансирования. Появлявшиеся в прессе версии о бюджете и коммерческих показателях Death Stranding остаются неподтверждёнными со стороны компании и самого разработчика.