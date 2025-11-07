Kojima Productions начала поиск специалистов для работы над Physint и OD

Kojima Productions, похоже, собирается в ближайшие месяцы провести кампанию по набору персонала, поскольку объявляет о наличии множества вакансий для работы над своими будущими проектами OD и Physint. Студия приглашает на работу в свои отделы программирования, графического дизайна, администрирования, локализации, звукового сопровождения, маркетинга и сценария в Токио, Япония.

В частности, компания ищет аниматоров, художников-персонажей, игровых дизайнеров, игровых программистов, звукорежиссеров и многих других специалистов. Подтверждая, что эти вакансии связаны с OD и Physint, в социальных сетях Kojima Productions было опубликовано следующее сообщение:

«KOJIMA PRODUCTIONS приглашает на работу! Если вы заинтересованы присоединиться к разработке наших новых проектов «OD» и «PHYSINT», перейдите указаной ссылке».

Хотя о сроках выхода ни одного из проектов пока не сообщается, ожидается, что релиз хоррораOD состоится раньше Physint. Первый проект находится в разработке уже несколько лет, и к нему привлечен создатель фильмов ужасов Джордан Пил. На данный момент OD подтвержден только для Xbox Series X|S, но, учитывая смещение Microsoft в сторону издания игр на другие платформы, вероятно появление версии для PS5.

В то же время, Physint, как предполагается, находится на гораздо более ранней стадии разработки — настолько, что вполне может стать игрой для PS6. В ней Хидео Кодзима вернется к игровому процессу в стиле MGS, и все, что у нас есть, — это постер и несколько утвержденных актеров, участвующих в озвучивании персонажей: Чарли Фрейзер («Фуриоса: Хроники Безумного Макса»), Ма Дон Сок («Поезд в Пусан») и Минами Хамабэ («Годзилла: Минус один»).

Напомним, что в августе Хидео Кодзима заявил, что он единственный человек, работающий над Physint, поскольку проект находится на «концептуальной стадии». Но в следующие несколько месяцев, скорее всего, он получит хоть какую-то поддержку в работе над своей новой игрой.