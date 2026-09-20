Kojima Productions ответила Bloomberg по Physint - студия прибыльна, а отношения с PlayStation остаются крепкими

Kojima Productions выступила с официальным заявлением после публикации Bloomberg, в которой обсуждались возможные причины прекращения сотрудничества PlayStation с разработчиками Physint. Студия заявила, что обычно не комментирует неподтверждённые спекуляции в интернете, однако на этот раз решила сделать исключение из-за масштаба последствий материала.
В Bloomberg утверждалось, что одним из факторов стало коммерческое выступление Death Stranding и Death Stranding 2: On the Beach, которые якобы не достигли ожидаемых PlayStation показателей по выручке. Кроме того, Physint, по данным источников издания, уже пропустила ряд производственных сроков и двигалась к серьёзному превышению бюджета, несмотря на то что до релиза оставалось ещё несколько лет. Sony также якобы не хотела вкладывать сотни миллионов долларов в проект, который не останется постоянным эксклюзивом её платформ.
В Kojima Productions подчеркнули, что эти утверждения затронули не только саму студию, но и её отношения с PlayStation, коммерческие результаты серии Death Stranding, производственные планы Physint, поклонников, творческих партнёров и коллег, с которыми команда сотрудничает уже около трёх десятилетий.
Студия отдельно обратила внимание на то, что ни одно из приведённых Bloomberg утверждений не исходило от официального или публично названного источника, и поэтому призвала относиться к ним со скепсисом.
Не заблуждайтесь, для студии это была серьёзная ситуация с целым рядом потенциально значительных последствий,
— отметила Kojima Productions.
Компания признала, что публикация могла вызвать тревогу, но заверила поклонников, что студия находится в здоровом и прибыльном финансовом состоянии. Разработка Physint продолжается вместе с Xbox, а отношения с PlayStation, по словам команды, остаются крепкими.
При этом Kojima Productions не стала напрямую и по отдельности опровергать заявления Bloomberg о превышении бюджета, пропущенных сроках или коммерческих результатах Death Stranding. Вместо этого студия сосредоточилась на происхождении информации и собственном текущем положении, призвав не воспринимать сообщения анонимных источников как официально подтверждённые факты.
не мешайте буряту делать шедевры
Гений!
История повторяется. Кодзиму гения поперли из Конами, потому что он затягивал сроки, раздувал бюджет Metal Gear 5. Из-за чего она вышла кастрированной, я про третью главу и обрубленную концовку.
Чё, ещё назад припрется? ,)))
Кодзимыч у тебя как женой и любовницей, дополнительный вход оставляешь, показывая что ты никто и тобой спокойно можно жертвовать ?