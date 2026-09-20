Kojima Productions ответила Bloomberg по Physint - студия прибыльна, а отношения с PlayStation остаются крепкими

Kojima Productions выступила с официальным заявлением после публикации Bloomberg, в которой обсуждались возможные причины прекращения сотрудничества PlayStation с разработчиками Physint. Студия заявила, что обычно не комментирует неподтверждённые спекуляции в интернете, однако на этот раз решила сделать исключение из-за масштаба последствий материала.

В Bloomberg утверждалось, что одним из факторов стало коммерческое выступление Death Stranding и Death Stranding 2: On the Beach, которые якобы не достигли ожидаемых PlayStation показателей по выручке. Кроме того, Physint, по данным источников издания, уже пропустила ряд производственных сроков и двигалась к серьёзному превышению бюджета, несмотря на то что до релиза оставалось ещё несколько лет. Sony также якобы не хотела вкладывать сотни миллионов долларов в проект, который не останется постоянным эксклюзивом её платформ.

В Kojima Productions подчеркнули, что эти утверждения затронули не только саму студию, но и её отношения с PlayStation, коммерческие результаты серии Death Stranding, производственные планы Physint, поклонников, творческих партнёров и коллег, с которыми команда сотрудничает уже около трёх десятилетий.

Студия отдельно обратила внимание на то, что ни одно из приведённых Bloomberg утверждений не исходило от официального или публично названного источника, и поэтому призвала относиться к ним со скепсисом.

Не заблуждайтесь, для студии это была серьёзная ситуация с целым рядом потенциально значительных последствий,

— отметила Kojima Productions.

Компания признала, что публикация могла вызвать тревогу, но заверила поклонников, что студия находится в здоровом и прибыльном финансовом состоянии. Разработка Physint продолжается вместе с Xbox, а отношения с PlayStation, по словам команды, остаются крепкими.

При этом Kojima Productions не стала напрямую и по отдельности опровергать заявления Bloomberg о превышении бюджета, пропущенных сроках или коммерческих результатах Death Stranding. Вместо этого студия сосредоточилась на происхождении информации и собственном текущем положении, призвав не воспринимать сообщения анонимных источников как официально подтверждённые факты.