Kojima Productions войдет во вторую фазу к разработке шпионского боевика Physint после DS2 и OD

В последнем выпуске подкаста Koji Pro Хидео Кодзима рассказал, что после завершения работы над Death Stranding 2: On the Beach и OD студия Kojima Productions войдет во вторую фазу с Physint. Он также сказал, что шпионской боевик нацелен на преодоление барьеров между фильмами и видеоиграми. Кроме того, он сообщил, что также будет работать над аниме в рамках второй фазы Kojima Productions.

Судя по его заявлению, похоже, что проект находится на очень ранней концептуальной стадии на данный момент. Таким образом, Physint, скорее всего, будет разработана для консоли PlayStation следующего поколения.

Однако поклонникам Хидео Кодзимы не стоит разочаровываться. Предстоящая игра директора игры Death Stranding 2: On the Beach выйдет менее чем через три месяца. Во время той же радиопередачи он также поделился тем, что разработка предстоящей приключенческой игры в настоящее время завершена на 95 процентов.

Что касается OD, то об игре мало что известно, кроме идеи, что она будет такой же «экспериментальной», как и приключенческая ролевая игра Кодзимы 2003 года Boktai: The Sun is in Your Hand.