Концепт Physint был придуман потому, что фанаты хотели, чтобы Хидео Кодзима сделал игру, похожую на Metal Gear

Пока Kojima Productions завершает работу над Death Stranding 2: On the Beach, выход которого назначен на 26 июня, Хидео Кодзима начал делиться подробностями о следующем проекте — Physint. В интервью журналу Edge Magazine легендарный геймдизайнер рассказал, как родилась идея игры и какую роль в этом сыграли поклонники.

Как признался Кодзима, концепт Physint пришёл к нему в голову во время болезни в пандемию COVID-19. В тот период он переосмысливал своё творчество и обратил внимание на то, как часто фанаты просят его вернуться к корням и создать нечто, напоминающее Metal Gear. Это подтолкнуло его к разработке новой игры в жанре экшен-шпионажа. «Я понял, что люди по-прежнему хотят, чтобы я сделал что-то в духе Metal Gear. И тогда я решил — почему бы и нет?», — признался он.

Проект был представлен Sony, и после обсуждений стороны пришли к соглашению: Physint станет следующим крупным тайтлом студии. Хотя об игре пока известно немного, сам Кодзима описывает её как смешение видеоигры и кино, в котором будут использоваться передовые технологии, актёрская игра, звук, мода и режиссура мирового уровня.

Он подчёркивает, что Physint не просто вдохновлена Metal Gear, а станет попыткой стереть границы между игровым и кинематографическим опытом. Игра была официально анонсирована в феврале 2024 года, но до релиза ещё далеко — как отметила помощница Кодзимы Аяко Терасима, проект может занять 5–6 лет разработки.

Кодзима также признался, что изначально хотел сосредоточиться только на новых идеях после ухода из Konami. Но волна просьб со всего мира — от социальных сетей до личных встреч — изменила его подход. «Поклонники просили меня каждый день. И я понял, что должен прислушаться к ним», — сказал он. Несмотря на желание творить новое, Хидео решил пойти навстречу тем, кто скучает по временам Metal Gear.

Таким образом, после релиза Death Stranding 2 студия начнёт работу сразу над двумя амбициозными проектами: шпионским экшеном Physint и загадочным хоррором OD. Очевидно, что Хидео Кодзима не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит раздвигать границы индустрии.