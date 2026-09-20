PHYSINT уже вышла за рамки идеи, но Кодзима всё ещё выбирает движок - сюжет и раскадровки готовы

Разработка PHYSINT продвинулась заметно дальше первоначальной концепции, однако Kojima Productions до сих пор не определилась с технологической основой проекта. Хидео Кодзима рассказал The Washington Post, что команда экспериментирует сразу с несколькими движками и окончательного решения пока не приняла.

При этом значительная часть подготовительной работы уже завершена. По словам геймдизайнера, сюжет PHYSINT написан, игровые концепции сформированы, а раскадровки готовы. Студия также приступила к созданию трёхмерных моделей и сканированию актёрского состава.

Последний пункт подтверждается и официальными материалами Kojima Productions. Ранее в этом году команда уже провела примерку костюмов, сканирование и камерные тесты с Биллом Скарсгардом и Чарли Фрейзер. Скарсгард впоследствии был официально объявлен исполнителем главной роли.

Неопределённость с движком особенно интересна после смены издателя. Изначально PHYSINT создавалась при поддержке PlayStation, однако теперь проект выпускает Xbox. Поэтому предположения о том, что игра обязательно будет использовать конкретную технологию вроде Decima или Unreal Engine, пока остаются именно предположениями.

Сама PHYSINT описывается Кодзимой как кульминация более чем 40 лет его карьеры и новая попытка переосмыслить жанр шпионского экшена. Судя по нынешней стадии производства, творческий фундамент игры уже сформирован, однако её окончательный технический облик ещё только предстоит определить.