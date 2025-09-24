По мнению фанатов, главную роль в Physint от Хидео Кодзимы сыграет Роберт Паттинсон

Кодзима продолжает собирать голливудских звезд, словно камни бесконечности. По мнению фанатов, следующей главной звездой в одном из проектов Кодзимы станет не кто иной, как сам Роберт «Бэтмен» Паттинсон. В частности, фанаты считают, что ему досталась главная роль в Physint.

Что заставляет их так думать? Недавно появившийся постер Physint, на котором в центре изображен силуэт мужчины. При более детальном рассмотрении можно заметить, что фигура на постере и правда имеет некоторое сходство с Паттинсоном. Если учесть, что Кодзима не раз встречался со звездой «Микки 17» и утверждал, что обсуждал с ним некоторые интересные вещи, подобная версия не кажется чем-то из ряда вон выходящим.

Естественно, что никаких новых подробностей о Physint, например, о том, кто сыграет главного героя, в ближайшее время ждать не стоит. Сам Кодзима считает, что игра выйдет не раньше следующего поколения консолей. К тому времени Паттинсону будет за 40, впрочем, он станет для игры таким большим приобретением, что для многих фанатов даже перспектива этого кроссовера окажется очень радостной.

Если загадка относительно главного героя остается неразгаданной, то три имени в актерском составе уже подтверждены: Чарли Фрейзер, Дон Ли (настоящее имя Ма Дон Сок) и Минами Хамабе. Теперь остается только ждать, что будет дальше — и, скорее всего, ждать придется достаточно долго. Ожидается, что Physint выйдет в течение шести лет, но пока проект находится в стадии концептуальной разработки.