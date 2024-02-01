По словам Кодзимы, его шпионский экшен "преодолеет барьеры между кино и видеоиграми"

Death Stranding - игра, тщательно продуманная для того, чтобы иметь много сюжетных роликов. Но, видимо, режиссеру Хидео Кодзиме показалось недостаточно ее пьянящей смеси геймплея и кино. По его словам, его следующая игра, шпионский экшен Physint, должна действительно "преодолеть барьеры между кино и видеоиграми".

В интервью с главой PlayStation Studios Кодзима отмечает, что его давний партнер Sony "делает не только игры, но также музыку и фильмы".

В случае с Physint это особенно актуально, поскольку, по словам Кодзимы, "это интерактивная игра, но в то же время и фильм, с точки зрения внешнего вида, сюжета, темы, актерского состава, игры, моды и звука. С помощью этой игры мы надеемся преодолеть барьеры между кино и видеоиграми". В своем твите Кодзима добавил, что все эти элементы "находятся на следующем уровне "цифровых развлечений", которые можно назвать "кино"".

В качестве вишенки в конце фрагмента с дроном был показан логотип Columbia Pictures, изображенный на вывеске Physint. Columbia Pictures, разумеется, является частью Sony Pictures Entertainment, киноподразделения компании.

Что касается статуса этого проекта, Кодзима говорит, что "подготовка идет полным ходом", но производство начнется "всерьез" только после выхода Death Stranding 2, которая теперь официально называется Death Stranding 2: On the Beach.