ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Physint TBA
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
6.9 67 оценок

По сообщениям, Sony испугал предполагаемый бюджет в 400 млн долларов на проект Хидео Кодзимы Physint

monk70 monk70

Ранее на этой неделе Джейсон Шрайер намекнул на слухи вокруг проекта Physint Хидео Кодзимы — игры, от которой Sony в итоге решила отказаться.

В отчёте издания The Game Business утверждается, что новый издатель, Xbox, выделяет на игру около 400 миллионов долларов; эта сумма находится на самом верхнем пределе затрат на разработку AAA-проектов.

Например, создание таких игр, как Marvel’s Spider-Man 2 (разработанной американской студией Insomniac), обошлось примерно в 300 миллионов долларов. Впрочем, эта цифра включает и значительные отчисления за лицензию компании Disney.

Шрайер предположил, что Microsoft, возможно, платит за Physint меньше, чем Кодзима запрашивал у Sony; не исключено, что у японского гиганта он просил ещё более внушительную сумму. Правда, неясно, входят ли в этот бюджет расходы на все кросс-медийные составляющие проекта.

Напомним, что Кодзима настаивал на временной эксклюзивности и полном владении правами на интеллектуальную собственность, несмотря на столь высокие бюджетные запросы.

Если эта информация верна, то становится понятно, почему Sony решила отказаться от проекта.

Индустрия 15 Слухи 5
52
63
Комментарии:  63
Ваш комментарий
Co1ombo

Т.е. бюджет на конкорд и марафон их не испугал, а тут О БОЖЕ, ЭТО КОДЗИМА, срочно сворачиваемся! Сони — это реально контора соевых идиотов.

34
Тоmmy

Sandfall Interactive сделали игру года сидя во Франции! За 10 лямов!

27
Антон Патриарх Логвинов
Xbox, выделяет на игру около 400 миллионов долларов

Считай выкинули бабки