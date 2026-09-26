По сообщениям, Sony испугал предполагаемый бюджет в 400 млн долларов на проект Хидео Кодзимы Physint

Ранее на этой неделе Джейсон Шрайер намекнул на слухи вокруг проекта Physint Хидео Кодзимы — игры, от которой Sony в итоге решила отказаться.

В отчёте издания The Game Business утверждается, что новый издатель, Xbox, выделяет на игру около 400 миллионов долларов; эта сумма находится на самом верхнем пределе затрат на разработку AAA-проектов.

Например, создание таких игр, как Marvel’s Spider-Man 2 (разработанной американской студией Insomniac), обошлось примерно в 300 миллионов долларов. Впрочем, эта цифра включает и значительные отчисления за лицензию компании Disney.

Шрайер предположил, что Microsoft, возможно, платит за Physint меньше, чем Кодзима запрашивал у Sony; не исключено, что у японского гиганта он просил ещё более внушительную сумму. Правда, неясно, входят ли в этот бюджет расходы на все кросс-медийные составляющие проекта.

Напомним, что Кодзима настаивал на временной эксклюзивности и полном владении правами на интеллектуальную собственность, несмотря на столь высокие бюджетные запросы.

Если эта информация верна, то становится понятно, почему Sony решила отказаться от проекта.