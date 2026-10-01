Разработка PHYSINT может обойтись Xbox меньше 200 миллионов долларов

Вокруг проекта PHYSINT для Xbox ходит множество слухов. Согласно просочившейся информации, студия Kojima Productions запрашивала у PlayStation бюджет в 400 миллионов долларов. Сообщается, что именно это стало одной из причин, по которой японская компания отказалась от участия в проекте.

В конечном счёте, практически не вызывает сомнений, что Microsoft заплатила значительно меньше, чтобы заручиться поддержкой Хидео Кодзимы. Теперь издание The Game Business оценивает стоимость разработки этого шпионского экшена для Xbox менее чем в 200 миллионов долларов. Несмотря на сокращения штата, американская компания продолжает активно инвестировать в создание игр.

Разумеется, к этим цифрам стоит относиться с определённой долей скепсиса.