СМИ: Кодзима потерял доступ к движку Decima после отказа Sony от Physint

После прекращения сотрудничества Sony с Kojima Productions по Physint у Хидео Кодзимы возникла серьёзная техническая проблема: разработчик больше не сможет использовать движок Decima, принадлежащий PlayStation. Именно на нём были созданы Death Stranding и Death Stranding 2, а теперь студии предстоит искать другой вариант для своего нового проекта.

Physint была представлена в 2024 году как амбициозный шпионский экшен нового поколения. Изначально игра разрабатывалась при поддержке Sony, однако в июне этого года компания уведомила Kojima Productions о решении отказаться от проекта.

Теперь Physint продолжит разработку при поддержке Xbox. Однако вместе с уходом Sony Кодзима лишился доступа не только к финансовой и производственной поддержке PlayStation, но и к её технологиям. В частности, пока неизвестно, какой движок будет использовать Physint вместо Decima.

Проблема особенно заметна из-за масштаба игры. Кодзима планировал совместить в Physint видеоигру и кинематографическую составляющую, а ранее для работы над фильмами и другими элементами проекта также рассматривалось участие Sony Pictures и Columbia Pictures.

Таким образом, смена партнёра может означать для Kojima Productions серьёзную перестройку технической части разработки. При этом сама Physint не отменена — Кодзима подтвердил, что работа над игрой продолжается.

Когда именно проект выйдет и на каком движке будет работать, пока неизвестно.